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У Києві злодій пробрався у будинок і змушений був швидко втікати (відео)

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Київ, Субота 09 жовтня 2021 20:55
У Києві злодій пробрався у будинок і змушений був швидко втікати (відео) Злодій вдерся до будинку в Києві, але пошкодував про свій вчинок (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві поліція затримала 31-річного мешканця Борисполя, який заліз до чужого будинку через вікно, але змушений був утекти ні з чим. Все через те, що спрацювала сигналізація.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Так, інцидент трапився в суботу, 9 жовтня.

Правоохоронці з'ясували, що затриманий неодноразово притягувався до скоєння аналогічних злочинів. Зокрема, у вересні цього року в одній із недобудов він виламав двері та заліз всередину, викрав будівельний матеріал, особисті речі, електроінструмент і навіть дитячі іграшки.

Наразі поліція встановлює причетність затриманого до скоєння інших злочинів на території Бориспільщини.

У Києві злодій пробрався у будинок і змушений був швидко втікати (відео)У Києві злодій пробрався у будинок і змушений був швидко втікати (відео)

Злодій вдерся до будинку в Києві, але пошкодував про свій вчинок (kv.npu.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що у Київській області затримали професійного крадія. Вилучили два РПГ, гранату й зброю.

Також ми писали, що в Україні зловмисники крадуть дзеркала з авто і пропонують їх викупити.

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