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У Києві побудують тунель під Дніпром і нову лінію метро: з'явилися терміни та схеми

Київ, Субота 14 листопада 2020 13:40
У Києві побудують тунель під Дніпром і нову лінію метро: з'явилися терміни та схеми
У Києві з'явиться нова лінія метро і тунель під водою (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

З'явився проект Генплану Києва

У Києві планують побудувати четверту лінію метро, продовжити існуючі три, а також прокласти тунель під річкою Дніпро.

Про це зазначається у розробленому проекті нового генерального плану столиці, який презентували на сайті КП "Київгенплан".

У документах представлені схеми з новою інфраструктурою, яку планують звести до кінця 2040 року.

Серед іншого вказується нова лінія метрополітену - Подільсько-Вигурівська. Вона починатиметься від Троєщини (на вулиці М. Цвєтаєвої) і йтиме до центрального залізничного вокзалу, а вже потім - на Жуляни.

Через Дніпро можуть прокласти тунель під водою. Його хочуть побудувати від Дніпровського району до Героїв Дніпра на Оболоні.

Також у Генплані вказується, що протягом 20 років "червону" гілку підземки продовжать до Новобіличі, Сирецько-Печерську збільшать в обох напрямках, а Оболонсько-Теремківську - продовжать далі на південь.

Зараз триває будівництво Подільського мостового переходу, який включає в себе нижній естакадний рівень для лінії з трьома естакадними станціями.

У Києві побудують тунель під Дніпром і нову лінію метро: з'явилися терміни та схемиУ Києві побудують тунель під Дніпром і нову лінію метро: з'явилися терміни та схеми

У Києві з'явиться нова лінія метро і тунель під Дніпром (фото: kyivgenplan.grad.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що міст Патона в Києві перероблять до невпізнання в рамках ремонту і реконструкції, однак повністю перекривати рух під час робіт не стануть.

Також ми писали про те, що названі кінцеві терміни, коли на Троєщині буде довгоочікуване метро.

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