У Києві шахрай намагався відібрати квартиру у ветерана АТО: підробив документи

У Києві чоловік хотів заволодіти квартирою ветерана АТО (колаж: РБК-Україна)

До суду направлено справу про спробу незаконного заволодіння квартири ветерана АТО

Київська місцева прокуратура № 10 направила до суду звинувачення в шахрайських діях чоловіка, який намагався обманним шляхом заволодіти квартирою ветерана АТО.

При цьому дане житло знаходиться в державній власності і було виділено ветерану. Про це повідомляє прокуратура міста Києва на своїй сторінці в Facebook.

Слідство встановило, що 26 лютого 2020 року шахрай вирішив заволодіти квартирою вартістю близько 2,3 мільйона гривень, яка знаходиться за адресою вул. Генерала Матикіна.

Для цього він надав приватному нотаріусу свідоцтво про право власності, яке нібито було видано йому ДП "Укржитлосервіс". Однак нотаріус отримав інформацію про те, що дане свідоцтво громадянинові не видавалося.

Після чого нотаріус повідомив про випадок шахрайства правоохоронців, які і затримали чоловіка. Пізніше його особа була встановлена. Обвинувальний акт спрямований до Шевченківського районного суду Києва.

Зараз на цю квартиру, яка виділена ветерану, накладено арешт, оскільки держмайно стало предметом кримінального злочину.

Нагадаємо, аферисти з Сум "розвели" квартирантів на 60 тисяч гривень. Спритні шахраї спочатку здають квартиру, а потім поки нікого немає вдома - змінюють замок на дверях і вивозять речі.

Раніше шахраї придумали новий обман з банківськими картами.