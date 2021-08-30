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У Києві потужна злива затопила місто і повалила дерева: фото і відео негоди

Автор: Роман Мирончук

У понеділок, 30 серпня, в Києві почалася сильна злива, яка затопила все місто. Також в деяких місцях впали дерева. Людям довелося переходити дороги по воді.

Фото і відео негоди опубліковано в мережі.

У Києві пройшла потужна злива (фото: t.me/berezoview, Мохаммад Фараджаллах)

На проспекті Правди, поруч з ТЦ Ретровіль, дерево впало на стовп з проводами через що рух транспорту обмежено.

На Виноградарі блискавка влучила в електрощитову. Близько 30 секунд були спалахи, після чого все згасло.

Станція швидкісного трамвая на Героїв Севастополя затоплена. Всі трамваї стоять.

На Льва Толстого дерево впало на проїжджу частину і автомобіль, що проїжджав повз.

На вулиці Борщагівська рух паралізував через затоплену дорогу.

Також підтопленими стали деякі супермаркети столиці.

У Київському метрополітені повідомили, що щоб уникнути підтоплення через негоду станція метро "Героїв Дніпра" працює з обмеженнями на вхід і вихід.

При цьому користувачі мережі жартують, що хвилюватися не варто, адже через збій роботи системи електронного квитка і так зайти в підземку ніхто не зможе. Пасажири не можуть поповнити транспортні карти і купити разові поїздки.

Злива в Києві (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, в ніч з 29 на 30 серпня в Києві гроза влаштувала фантастичне світлове шоу. Спалахи блискавки і гуркіт грому тривали до середини ночі. Деякі жителі столиці час не втрачали і зробили приголомшливі фото.

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ГідрометцентрКиїв