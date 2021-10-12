Українців закликали позбуватися від домашніх лікарів-"антиваксів"
Вакцинація від коронавірусу в Україні триває, але деякі лікарі відмовляють людей від неї. За такими медиками Міністерство охорони здоров'я пильно стежить.
Про це ТСН розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.
Він радить українцям змінювати сімейного лікаря і укладати договір з іншим, якщо той необґрунтовано відмовляє від вакцинації або надає недостовірну інформацію.
За словами Кузіна, методи таких лікарів - неприпустимі.
"Якщо ви стикаєтеся з необґрунтованою відмовою від вакцинації або з певними недостовірними даними, які надає лікар, або він взагалі відмовляє від проведення щеплення, я б радив все ж шукати іншого лікаря й укладати декларацію з ним. Тому що, дійсно такий лікар він, перш за все, не використовує принципи доказової медицини і його методи лікування можуть бути неефективними або навіть загрозливими для деяких випадків", - повідомив Кузін.
Крім того, головний санлікар розповів, що МОЗ прицільно стежить за кількістю лікарів сімейної медицини, скільки в них декларацій, скільки вакцинованих серед тих, з ким була укладена Декларація.
"Це дозволяє нам виявити прицільно тих антивакцинаторів серед лікарів, які, на жаль, все ж трапляються в межах медичної спільноти. Але загальна рекомендація - це відмовлятися від такого лікаря, шукати іншого", - додав головний санітарний лікар України.
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