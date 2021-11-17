У Києві можуть подорожчати маршрутки: скільки коштуватиме проїзд

У Києві проїзд у громадському транспорті коштуватиме 20 гривень з 1 січня 2022 року. Ця новина шокувала багатьох жителів столиці, адже вартість піднімають в 2,5 рази. Що ж тепер буде з цінами в маршрутках?

У Всеукраїнському об'єднанні перевізників згадали, що раніше все було навпаки: спочатку в Києві дорожчав проїзд у маршрутках, а потім вже в комунальному транспорті.

"У цьому була логіка, оскільки комунальний транспорт дотується від міста і отримує всілякі субвенції з бюджету. А приватні маршрутки міська влада всіляко обходить стороною. Подорожчання транспорту неминуче - дорожчає все: пальне, запчастини, електроенергія. Але те, що місто вирішило підняти вартість проїзду відразу в 2,5 рази, м'яко кажучи, шокувало всіх", – повідомив Ігор Житинський, голова Всеукраїнського об'єднання пасажирських перевізників.

Чи дорожчатимуть маршрутки?

Якщо київська влада підніме вартість проїзду в комунальному транспорті до 20 гривень - проїзд у маршрутках однозначно підвищиться. Але ціна може бути і менше, ніж 20 гривень.

"Це неминуче. Маршрутки дорожчатимуть. А що залишається перевізникам? Вони купують своїм коштом транспорт, несуть на собі все фінансове навантаження. Вони просто не можуть бути альтруїстами та працювати в збиток собі. Але мені здається, що міська влада маніпулює цифрами. І поки невідомо, для чого це робиться. Я не виключаю, що буде заявлена інша вартість, менша 20 гривень", повідомив Ігор Житинський.

Нові ціни на проїзд у Києві

За новими тарифами, одна поїздка в метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка. Однак, якщо їхати з Карткою киянина, ціна буде - 12 грн (за відсутності пільг).

Крім того, для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість складе від 15 грн при покупці 50 поїздок, а до 20 грн при покупці 1-9 поїздок.