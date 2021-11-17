В Киеве могут подорожать маршрутки: сколько будет стоить проезд

В Киеве проезд в общественном транспорте будет стоить 20 гривен с 1 января 2022 года. Эта новость шокировала многих жителей столицы, ведь стоимость подымают в 2,5 раза. Что же теперь будет с ценами в маршрутках?

Во Всеукраинском объединении перевозчиков вспомнили, что раньше все было наоборот: сначала в Киеве дорожал проезд в маршрутках, а потом уже в коммунальном транспорте.

"В этом была логика, поскольку коммунальный транспорт дотируется от города и получает всевозможные субвенции из бюджета. А частные маршрутки городские власти всячески обходят стороной. Подорожание транспорта неизбежно – дорожает все: горючее, запчасти, электроэнергия. Но то, что город решил поднять стоимость проезда сразу в 2,5 раза, мягко говоря, шокировало всех", – сообщил Игорь Житинский, глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков.

Будут ли дорожать маршрутки?

Если киевские власти подымут стоимость проезда в коммунальном транспорте до 20 гривен - проезд в маршрутках однозначно повысится. Но цена может быть и меньше 20 гривен.

"Это неизбежно. Маршрутки будут дорожать. А что остается перевозчикам? Они покупают за свой счет транспорт, несут на себе всю финансовую нагрузку. Они просто не могут быть альтруистами и работать в убыток себе. Но мне кажется, что городские власти манипулируют цифрами. И пока неизвестно, для чего это делается. Я не исключаю, что будет заявлена другая стоимость, меньше 20 гривен", сообщил Игорь Житинский.

Новые цены на проезд в Киеве

По новым тарифам, одна поездка в метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета. Однако, если ехать с карточкой киевлянина, цена будет - 12 грн (при отсутствии льгот).

Кроме того, для пассажиров, которые покупают поездки, пополняя электронный билет, стоимость составит от 15 грн при покупке 50 поездок, а до 20 грн при покупке 1-9 поездок.