Проїзд у Києві зросте до 20 грн: як економити і на чому їздити найвигідніше

У Києві суттєво підвищують вартість проїзду у громадському транспорті. Ціна зросте до 20 грн, а для власників картки киянина буде дешевше - 12 гривень.

Так, нові тарифи діятимуть, попередньо, від 1 січня 2022 року, йдеться на сайті Київської міської адміністрації.

За новими тарифами, одна поїздка у метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка. Однак, якщо їхати за карткою киянина, ціна буде - 12 грн (за відсутності пільг).

Окрім того, для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість становитиме від 15 грн при купівлі 50 поїздок, а до 20 грн під час купівлі 1-9 поїздок.

Важливо, що і далі можна буде придбати місячних проїзний зі знижкою. Тому одна поїздка коштуватиме від 14,20 грн, але це залежить від типу проїзного. Чинними залишаються і проїзні квитки, які використовуються з моменту активації.

У КМДА зазначили, що у місті зберігають пільги для всіх соціально-вразливих категорій населення, Тому кияни можуть придбати наперед поїздки за ціною 6,50 грн і деякий час користуватися транспортом за старими цінами.

Альтернативи громадському транспорту

Через зростання цін у громадському транспорті Києва, частина містян може пересісти на велосипеди. Зокрема, якщо ви працюєте недалеко від дому, то можете дістатися на роботу пішки або з допомогою таких сервісів, як-от прокат велосипеда або електросамоката. Такий транспорт можна знайти майже в усіх доступних локаціях.

Приклад, велосипеди орендувати можна у системи "BikeNow", які розташовані майже у всіх точках Києва. Вартість розблокування становить 5 гривень, а ціна однієї хвилини їзди – 0,5 гривень. Також можна придбати місячний абонемент за 399 гривень.

Щодо прокату електросамокатів, то цей варіант є дуже зручним для пересування центром міста, адже не потребує додаткової фізичної підготовки.

Оренда електросамокатів у Києві (Віталій Носач РБК-Україна)

Наприклад, для того, аби скористатись електросамокатом "Bolt", необхідно:

Встановити додаток, його можна завантажити у магазинах Android та iOS;

Через додаток знайти місце оренди;

Розблокувати самокат, відсканувавши QR-код;

Коли ви закінчили кататись, то вказати про завершення поїздки в додатку (ціну за використання знімають після поїздки);

Після цього електросамокат потрібно залишити в безпечному місці.

А от ціна розблокування такого електросамокату коштує 9 гривень. Хвилина поїздки з понеділка по четвер - 1,90 гривні, а з п’ятниці по неділю - 2,50 гривні. Орендувати транспорт можна на весь десь за 490 гривень.

Окрім того, якщо ви мешкаєте неподалік від роботи, то краще відмовитись від будь-якого транспорту і пройтись пішки. Адже зараз у час пандемії коронавірусу це буде найкращим рішенням.



