У Києві біля метро "Вокзальна" стався колапс: сотні людей стоять у черзі (фото)

У Києві утворилася величезна черга біля входу в метро (Колаж РБК-Україна)

Сотні людей вишикувалися в чергу біля входу до станції метро "Вокзальна"

У Києві біля метро "Вокзальна" утворилася черга із сотень людей. Люди вишикувалися перед входом в метро рано вранці й не могли спуститися в підземку.

На фотографіях, які опублікували на сторінці спільноти "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook, видно, що черга людей тягнеться від входу на станцію метро "Вокзальна" до входу в Центральний залізничний вокзал.

Наголошується, що в черзі дуже багато молодих людей і підлітків, і є припущення, що наплив величезної кількості людей пов'язаний з абітурієнтами та студентами з регіонів. Вчора з'явилися рекомендації від вищих навчальних закладів щодо навчання на місцях державного або регіонального замовлення для отримання ступеня бакалавра. Всім студентам належить з'явитися в навчальних закладах з оригіналами документів і подати їх особисто.

"Метро "Вокзальна". Це черга з самого ранку. Очевидці кажуть, що метро закрито на вхід і вихід, але ніяких офіційних коментарів з цього приводу не було", - йдеться в повідомленні.

У Києві біля метро "Вокзальна" утворилася черга із сотень людей (Фото: Київ Оперативний)

В соціальних мережах люди також почали викладати відео і фото того, що відбувається в метро "Вокзальна".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні оновили список поділу регіонів за кольорами та повідомив, хто опинився в червоній зоні.

А також розповідали про те, що Укрзалізниця обмежила придбання пільгових квитків через онлайн-сервіси. В першу чергу постраждають студенти.