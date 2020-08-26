УЗ обмежить придбання пільгових квитків через онлайн-сервіси

Фото: "Укрзалізниця" (РБК-Україна)

"Укрзалізниця" тимчасово обмежить придбання пільгових квитків через онлайн-сервіси. Мова йде про продаж квитків студентам.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниця" Telegram.

Повідомляється, що діятимуть тимчасові обмеження при купівлі пільгових студентських квитків через онлайн-сервіси - з 07:00 до 15:00 27 серпня і з 07:00 до 15:00 1 вересня.

"Це пов'язано з проведенням технічних робіт на електронному реєстрі Міністерства освіти і науки України під час вступної кампанії. У зазначені періоди студенти можуть оформити квитки з пільгою у залізничних касах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 25 серпня в поїздах "Укрзалізниці" буде присутня воєнізована охорона; на першому етапі така охорона буде супроводжувати 10 пасажирських поїздів.

Відзначимо, сьогодні Кабінет міністрів призначив нового голову правління "Укрзалізниці"; на цю посаду затверджений переможець конкурсу Володимир Жмак.

До цього він був членом наглядової ради аеропорту "Бориспіль", а до літа 2016 року працював в Одеській ОДА.