ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

УЗ обмежить придбання пільгових квитків через онлайн-сервіси

Київ, Середа 26 серпня 2020 17:33
УЗ обмежить придбання пільгових квитків через онлайн-сервіси
Фото: "Укрзалізниця" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

"Укрзалізниця" тимчасово обмежить придбання пільгових квитків через онлайн-сервіси. Мова йде про продаж квитків студентам.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниця" Telegram.

Повідомляється, що діятимуть тимчасові обмеження при купівлі пільгових студентських квитків через онлайн-сервіси - з 07:00 до 15:00 27 серпня і з 07:00 до 15:00 1 вересня.

"Це пов'язано з проведенням технічних робіт на електронному реєстрі Міністерства освіти і науки України під час вступної кампанії. У зазначені періоди студенти можуть оформити квитки з пільгою у залізничних касах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 25 серпня в поїздах "Укрзалізниці" буде присутня воєнізована охорона; на першому етапі така охорона буде супроводжувати 10 пасажирських поїздів.

Відзначимо, сьогодні Кабінет міністрів призначив нового голову правління "Укрзалізниці"; на цю посаду затверджений переможець конкурсу Володимир Жмак.

До цього він був членом наглядової ради аеропорту "Бориспіль", а до літа 2016 року працював в Одеській ОДА.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Укрзалізницястудентыбилеты
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся