В Киеве у метро "Вокзальная" произошел коллапс: сотни людей стоят в очереди (фото)

В Киеве образовалась огромная очередь у входа в метро (Коллаж РБК-Украина)

Сотни людей выстроились в очередь у входа в метро станции "Вокзальная"

В Киеве возле метро "Вокзальная" образовалась очередь из сотен людей. Люди выстроились перед входом в метро рано утром и не могли спуститься в подземку.

На фотографиях, которые опубликовали на странице сообщества "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook, видно, что очередь людей тянется от входа на станцию метро "Вокзальная" до входа в Центральный железнодорожный вокзал.

Отмечается, что в очереди очень много молодых людей и подростков и есть предположение, что наплыв огромного количества людей связан с абитуриентами и студентами из регионов. Вчера появились рекомендации от высших учебных заведений по поводу обучения на местах государственного или регионального заказа для получения степени бакалавра. Всем студентам надлежит появиться в учебных заведениях с оригиналами документов и подать их лично.

"Метро "Вокзальная". Это очередь с самого утра. Очевидцы говорят, что метро закрыто на вход и выход, но никаких официальных комментариев по этому поводу не было", - говорится в сообщении.

В Киеве у метро "Вокзальная" образовалась очередь из сотни людей (Фото: Киев Оперативный)

В социальных сетях люди также стали выкладывать видео и фото того, что происходит у метро "Вокзальная".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине обновили список разделения регионов по цветам и сообщил, кто оказался в красной зоне.

А также рассказывали о том, что Укрзализныця ограничила покупку льготных билетов через онлайн-сервисы. В первую очередь пострадают студенты.