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Під Дніпром п'яна мати побила та вигнала дітей на вулицю: малюки бродили неприкаяні 8 годин

Новость на русском → Дніпропетровська область, Четвер 04 березня 2021 17:19
Під Дніпром п'яна мати побила та вигнала дітей на вулицю: малюки бродили неприкаяні 8 годин Під Дніпром п'яна мати побила та вигнала дітей на вулицю (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Дніпропетровській області п'яна мати побила двох дочок і вигнала їх на вулицю. Дівчаток на вулиці помітили перехожі та викликали поліцію.

Деталі про інцидент повідомив поліцейський офіцер Подгородненской ВІДГ на Facebook.

На вулиці селища Хуторо-Губиниха перехожі помітили двох дівчаток – 2 і 7 років, які були одягнені не по погоді. Жителі одразу зателефонували поліцейському офіцеру.

"До поліцейському офіцеру Підгородненської ОТГ надійшов дзвінок від однієї з мешканок села Хуторо-Губиниха, яка повідомила, що сусіди привели до неї двох дівчаток, 2 і 7 років. Вони були одягнені не по погоді, брудні, мокрі та голодні. Старша дівчинка розповіла, що мама їх побила та вигнала з хати ще близько 8 ранку, оскільки була дуже п'яна", - йдеться в повідомленні.

Дітей помітили вже ближче до вечора і виходить, що сестрички провели на вулиці майже 8 годин.

На місце події виїхали працівники служби у справах дітей та відділу Ювенальної превенції Новомосковського РВП. На горе-матір склали два протоколи за ст. 184 КУпАП. Коли поліція приїхала додому до матері – та й гадки не мала, де знаходяться її діти.

Дівчаток вилучили та відправили в Новомосковську центральну районну лікарню. А долю сестричок і їх матері найближчим часом будуть вирішувати на засіданні міськради.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Рівному п'яне подружжя нарвалося на бійку, а дитина усіх обматюкала.

А також ми розповідали про те, що у Харкові мати кинула посеред вулиці 2-річну дівчинку і втікла.

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