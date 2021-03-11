Під Запоріжжям в домі насмерть замерз 5-місячний малюк: на фото без сліз не поглянеш

У місті Кам'янка Запорізької області сталася трагедія. У напівзанедбаному будинку, який не обігрівався, замерзла насмерть 5-місячна дитина. В цей час її мама вживала алкогольні напої в будинку по сусідству.

Про це повідомили на сайті Національної поліції в Запорізькій області.

10 березня в поліцію повідомили про смерть малюка, якому було всього 5 місяців. Оперативники виїхали на місце трагедії і були вражені від того, що побачили.

В домі не було опалення, скрізь страшна антисанітарія, а дитина знаходилася дві години без матері. Жінка в цей час пила пиво з сусідкою.

"Вона ніде не працювала, на обліку служби у справах дітей Кам'янсько-Дніпровської територіальної громади не перебувала. Проживала сім'я при відсутності електропостачання та опалення, в умовах повної антисанітарії", - розповіла начальник ювенальної превенції ГУНП в Запорізькій області Ольга Зінченко.

Причину смерті хлопчика встановить судово-медична експертиза.

Подальшу долю дворічної дівчинки, яка є дочкою горе-матері, вирішить служба у справах дітей Кам'янсько-Дніпровської територіальної громади. В даний час її доставили в місцеву лікарню для проведення повного медичного обстеження.

За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. За результатами проведеної судово-медичної експертизи буде надана остаточна правова кваліфікація події.

Під Запоріжжям в будинку від холоду помер малюк (фото: zp.npu.gov.ua)