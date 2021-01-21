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Діти

У Києві мати кинула 10-річного сина на вулиці напризволяще

Автор: Володимир Костирін

У Києві мати залишила 10-річного сина самого на вулиці та пішла додому. Дитину без супроводу дорослих помітили біля одного з продуктових магазинів на Оболоні на вулиці Кондратюка перехожі, які й звернулися до поліції.

У підсумку інспектори ювенальної превенції разом зі співробітниками служби у справах дітей та сім'ї прийняли рішення забрати хлопчика з неблагополучної сім'ї. Про це 21 січня передали в прес-службі поліції Києва.

Як з'ясувалося, сім'я дитини кілька років перебуває на обліку в соціальних службах як така, що опинилася у складних життєвих обставинах.

"Батько нещодавно помер, а мати ніде не працює та зловживає алкоголем", - розповів начальник сектору ювенальної превенції Оболонського управління поліції Володимир Моргуненко.

Також він поінформував, що горе-матір по телефону заявила правоохоронцям, що проживає разом з сином в хостелі, куди хлопчик і повинен був приїхати на таксі.

"При цьому жінка відмовилась приїжджати за сином, а відтак ми зі співробітниками служби у справах дітей та сім'ї прийняли рішення про вилучення дитини із родини", - сказав він.

У столичній поліції також розповіли, що хлопчика спочатку відвезли до медустанови, де його оглянув лікар. Після цього дитину направили у київський центр соціально-психологічної реабілітації дітей.

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Зазначається, що нині жінка на виклики поліцейських не реагує.

На неї склали адмінпротокол за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

У Києві горе-матір кинула 10-річного сина на вулиці й пішла додому сама (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що нещодавно під Харковом мати залишила трьох хворих дітей і пішла пиячити, і в результаті малюки потрапили в лікарню.

Також ми писали про те, що у Києві жінка залишила доньку у знайомих і втекла - поліції вдалося розшукати бабусю дитини, але навіть вона відмовилася від дівчинки.

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