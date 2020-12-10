Під Харковом мати залишила трьох хворих дітей і пішла пиячити: малюки потрапили до лікарні

Під Харковом у п'яної матері забрали трьох дітей (колаж РБК-Україна)

Під Харковом горе-мати залишила своїх маленьких дітей без нагляду, а сама пішла до сусідів по гуртожитку випивати. Хворих і голодних дітлахів 4, 6 і 7 років працівники ювенальної превенції спільно з Первомайським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виявили в антисанітарних умовах.

Про це передали у відділ комунікації поліції Харківської області.

Як розповіла правоохоронцям жінка, яка перебувала в момент перевірки в стані алкогольного сп'яніння, у неї п'ятеро дітей, двоє з яких - 13 і 17 років - виховують бабусі.

Троє малюків, які залишилися проживати з матір'ю, зараз не відвідують дитсадок через хворобу. З усім тим, за допомогою жінка не зверталася.

Інспектор ювенальної превенції направила дітей до Першотравневої райлікарні.

Крім того, в службі у справах дітей Первомайської міськради вирішили передати дітей на три місяці до патронатної родини - очікується, що це дозволить матері налагодити свої побутові умови та повернути дітей додому.

Також у поліції розповіли, що відносно жінки було складено адмінпротокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Під Харковом мати залишила трьох хворих дітей і пішла пиячити з сусідами (фото: hk.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що у Києві жінка залишила доньку у знайомих і втекла, і поліції вдалося розшукати бабусю трирічної дівчинки, але й вона відмовилася від дитини.

Також ми писали про те, що нещодавно у Запоріжжі матір продала сина за 600 гривень - "покупець" дитини хотів, щоб вона просила милостиню на вулицях міста.