У Києві машини провалилися під асфальт через НП з магістраллю (фото)

Інцидент стався цього ранку на вулиці Ніжинській, 18. До рятувальників за допомогою звернулися водії легковиків, які потрапили в яму.

Як було встановлено співробітниками служби КАРС після приїзду, причиною комунальної аварії став прорив магістралі під асфальтом.

В яму, що утворилася, передніми колесами потрапили дві машини, і застрягли там, не в змозі виїхати.

Щоб евакуювати та відбуксирувати на безпечну ділянку дороги легковики, які провалилися, рятувальники використовували пневмоподушки та шанцеві інструменти.

Також рятувальники КАРС показали фото, як витягали машини з ями, що утворилася на дорозі, на Солом'янці.

Рятувальники діставали машини з ями після прориву магістралі (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)

"Роботи з ліквідації наслідків надзвичайної події тривали близько двох годин. Залучено було 5 рятувальників "Київської служби порятунку" та 1 одиницю техніки", - йдеться у публікації.

Два автомобілі стали провалюватися під асфальт у Солом'янському районі Києва (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)