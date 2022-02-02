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В Киеве машины провалились под асфальт из-за ЧП с магистралью (фото)

Автор: Владимир Костырин

В Киеве из-за прорыва магистрали образовалась большая яма на дороге в Соломенском районе, куда стали проваливаться автомобили. Попавшие в "ловушку" машины вытаскивали два часа.

Об этом 2 февраля передали на Facebook-странице "Киевской службы спасения".

Инцидент произошел этим утром на улице Нежинской, 18. К спасателям за помощью обратились водители угодивших в яму легковушек.

Как было установлено сотрудниками службы КАРС после приезда, причиной коммунальной аварии стал прорыва магистрали под асфальтом.

В образовавшуюся яму передними колесами попали две машины, и застряли там, не в состоянии выехать.

Чтобы эвакуировать провалившиеся легковушки и отбуксировать их на безопасный участок дороги, спасатели использовали пневмоподушки и шанцевые инструменты.

Также спасатели КАРС показали фото, как вытаскивали машины из образовавшейся на дороге ямы на Соломенке.

Спасатели доставали машины из ямы после прорыва магистрали (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)

"Работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия продолжались около двух часов. Привлечены были 5 спасателей "Киевской службы спасения" и 1 единица техники", - говорится в публикации.

Два автомобиля стали проваливаться под асфальт в Соломенском районе Киева (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)

Ранее сообщалось, что в декабре в центре Киева посреди дороги асфальт начал проваливаться просто на глазах.

Также мы писали о том, что недавно в Бердянске грузовик коммунальщиков ехал на вызов и провалился под асфальт.

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