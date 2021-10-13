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У Харкові маршрутник облаяв і "взяв у полон" поліцейського: відео скандалу

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Харків, Середа 13 жовтня 2021 15:54
У Харкові маршрутник облаяв і "взяв у полон" поліцейського: відео скандалу Водій маршрутки у Харкові не реагував на зауваження поліцейського (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Харкові поліцейський зайшов у маршрутку, щоб зупинити її через порушення карантинних обмежень. Однак, водій вирішив не реагувати на цю вимогу та просто поїхав разом із правоохоронцем.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Труха".

Так, інцидент стався приблизно о 8 годині ранку 13 жовтня.

Автобус правоохоронці намагалися зупинити, щоб висадити стоячих пасажирів. Цього вимагають нові карантинні обмеження, які ввели в Харкові. Під час поїздки правоохоронця просили не відривати водія від дороги, оскільки він везе цілий автобус пасажирів.

Також водій кричав, що поліцейські "з мигалкою їздять туди-сюди", але це не означає, що він має зупинятися. Чоловік також розповів, що має графік, який не може порушувати. Потім він викрикнув: "за***ли б**ть".

Раніше ми повідомляли, що у Києві мати під наркотиками їздить з малюком у транспорті.

Також нещодавно ми писали, що у Києві в маршрутки під час руху відпали двері. Згодом правоохоронці на перевізника склали шість протоколів.

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