У Запоріжжі дівчинка реанімувала матір, у якої зупинилося серце
Дівчинка врятувала мамі життя (колаж РБК-Україна)
В Запоріжжі 12-річна дівчинка врятувала свою 35-річну маму, яка раптово знепритомніла і перестала дихати. В це момент дитина не розгубилась і зателефонувала до швидкої допомоги.
Увесь час поки медики їхали на виклик, дитина постійно перебувала на зв'язку з диспетчеркою і за її вказівками реанімувала маму, розповіли у Запорізькому обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Так, саме завдяки тому, що дитина оперативно надала матері першу допомогу, жінку вдалось врятувати.
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