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У Запоріжжі дівчинка реанімувала матір, у якої зупинилося серце

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Запоріжжя, Вівторок 19 жовтня 2021 20:45
У Запоріжжі дівчинка реанімувала матір, у якої зупинилося серце Дівчинка врятувала мамі життя (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Запоріжжі 12-річна дівчинка врятувала свою 35-річну маму, яка раптово знепритомніла і перестала дихати. В це момент дитина не розгубилась і зателефонувала до швидкої допомоги.

Увесь час поки медики їхали на виклик, дитина постійно перебувала на зв'язку з диспетчеркою і за її вказівками реанімувала маму, розповіли у Запорізькому обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Так, саме завдяки тому, що дитина оперативно надала матері першу допомогу, жінку вдалось врятувати.

Раніше ми повідомляли, що у Хмельницькому біля COVID-лікарні вишикувалася черга зі "швидких".

Також ми писали, що у Чернігівській області коронавірус забрав життя школяра.

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