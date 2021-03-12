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У Києві люди штурмували секонд-хенд: відео тисняви

Автор: Володимир Костирін

У Києві зняли на відео, як люди штурмували один з секонд-хендів у день завозу нового товару. Перед входом в магазин вишикувалася чимала черга, і виникла сильна тиснява.

Ролик опублікований 12 березня в Telegram-каналі "Х.Київ".

На кадрах можна побачити, як громадяни різних вікових категорій наполегливо намагаються протиснутися вперед, деякі для цього використовують лікті, інші навалюються на сусідів. Один з чоловіків тримає двері.

Також показано, що поки кияни ломляться в магазин, деякі тим часом намагаються вийти з приміщення, що дуже непросто.

"Завезення в секонд, класика", - підписані кадри.

Зазначимо, що не всі люди в черзі в масках, незважаючи на карантин, а про дотримання соціальної дистанції в цьому випадку взагалі говорити не доводиться.

У якому районі столиці зняли ці кадри та коли саме - не уточнюється.

Відео: У Києві люди влаштували тисняву в черзі в секонд-хенд

До речі, нещодавно у мережі з'явилося відео схожої тисняви в черзі в секонд-хенд в місті Кам'янське під Дніпром. Тоді штурмуючі магазин люди ледь не затоптали пенсіонерку, яка також намагалася потрапити всередину.

Раніше повідомлялося, що Кличко розповів, чи загрожує Києву новий локудаун.

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