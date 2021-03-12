У Києві люди штурмували секонд-хенд: відео тисняви

У Києві зняли на відео, як люди штурмували один з секонд-хендів у день завозу нового товару. Перед входом в магазин вишикувалася чимала черга, і виникла сильна тиснява.
Ролик опублікований 12 березня в Telegram-каналі "Х.Київ".
На кадрах можна побачити, як громадяни різних вікових категорій наполегливо намагаються протиснутися вперед, деякі для цього використовують лікті, інші навалюються на сусідів. Один з чоловіків тримає двері.
Також показано, що поки кияни ломляться в магазин, деякі тим часом намагаються вийти з приміщення, що дуже непросто.
"Завезення в секонд, класика", - підписані кадри.
Зазначимо, що не всі люди в черзі в масках, незважаючи на карантин, а про дотримання соціальної дистанції в цьому випадку взагалі говорити не доводиться.
У якому районі столиці зняли ці кадри та коли саме - не уточнюється.
Відео: У Києві люди влаштували тисняву в черзі в секонд-хенд
До речі, нещодавно у мережі з'явилося відео схожої тисняви в черзі в секонд-хенд в місті Кам'янське під Дніпром. Тоді штурмуючі магазин люди ледь не затоптали пенсіонерку, яка також намагалася потрапити всередину.
Раніше повідомлялося, що Кличко розповів, чи загрожує Києву новий локудаун.