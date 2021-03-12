"Столиця поки тримається": Кличко розповів, чи загрожує Києву новий локудаун

Київ наразі перебуває в "помаранчевій" зоні і ситуація із захворюваністю на коронавірус поки контрольована. Новий локдаун може бути запроваджено урядом, якщо більшість областей України опиняться у "червоній" зоні карантину.

Про це у своєму Telegram написав міський голова Києва Віталій Кличко, відповідаючи на питання щодо ймовірності нового локдауну у столиці.

"Як бачимо, на заході країни ситуація дуже складна. Столиця поки тримається. Ми зараз перебуваємо у "помаранчевій" зоні. Ситуація поки контрольована", - написав мер.

Він нагадав, що суворий карантин може запровадити Кабмін своїм рішенням.

"Уряд може знову запровадити локдаун у всій країні, якщо більшість областей опиняться у "червоній" зоні карантину. Про це неодноразово заявляли і в Міністерстві охорони здоров’я і прем’єр-міністр", - зазначив Кличко.