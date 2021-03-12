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"Столиця поки тримається": Кличко розповів, чи загрожує Києву новий локудаун

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 березня 2021 13:17
"Столиця поки тримається": Кличко розповів, чи загрожує Києву новий локудаун Фото: люди в медичних масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Київ наразі перебуває в "помаранчевій" зоні і ситуація із захворюваністю на коронавірус поки контрольована. Новий локдаун може бути запроваджено урядом, якщо більшість областей України опиняться у "червоній" зоні карантину.

Про це у своєму Telegram написав міський голова Києва Віталій Кличко, відповідаючи на питання щодо ймовірності нового локдауну у столиці.

"Як бачимо, на заході країни ситуація дуже складна. Столиця поки тримається. Ми зараз перебуваємо у "помаранчевій" зоні. Ситуація поки контрольована", - написав мер.

Він нагадав, що суворий карантин може запровадити Кабмін своїм рішенням.

"Уряд може знову запровадити локдаун у всій країні, якщо більшість областей опиняться у "червоній" зоні карантину. Про це неодноразово заявляли і в Міністерстві охорони здоров’я і прем’єр-міністр", - зазначив Кличко.

Відзначимо, в Україні з 24 лютого діє адаптивний карантин. Всі регіони розділені на зони. У "червоній" зоні діють найбільш жорсткі обмеження, "помаранчева" - зона ризику, "жовта" - загальні обмеження, а "зелена" дозволяє пом'якшити карантин.

Нагадаємо, вчора в Україні виявили майже 13 тисяч нових випадків COVID-19. Це найбільша кількість нових заражень з 11 грудня.

Також повідомлялося, що в Україні трохи прискорили темпи вакцинації - за вчора прищепили від COVID майже 9 тисяч осіб. З початку кампанії вакцинували вже понад 38 тисяч осіб.

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