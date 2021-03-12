В Киеве люди штурмовали секонд-хенд: видео давки

На кадрах можно увидеть, как граждане разных возрастов упорно пытаются протиснуться вперед, некоторые для этого используют локти, другие наваливаются на соседей. Один из мужчин удерживает дверь.

Также показано, что пока киевляне ломятся в магазин, некоторые тем временем пытаются выйти из помещения, что очень непросто.

"Завоз в секонд, классика", - подписаны кадры.

Отметим, что не все люди в очереди в масках, несмотря на карантин, а о соблюдении социальной дистанции в этом случае вообще говорить не приходится.

В каком районе столицы сняли эти кадры и когда именно - не уточняется.

Видео: В Киеве люди устроили давку в очереди в секонд-хенд