Портрет Зеленського повісили в під'їзді Києва: несподівана реакція українців (відео)

Володимир Зеленський (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Пранк з портретом Володимира Зеленського показав ставлення українців до президента

Пранк з портретом президента РФ Володимира Путіна в ліфті житлового будинку вирішили повторити. В одній з київських висоток пранкер розмістив барвистий портрет Володимира Зеленського, додатково встановивши приховану камеру, на яку записав яскраву і несподівану реакцію українців.

Невідомі пранкери помістили в ліфті київської багатоповерхівки портрет президента України Володимира Зеленського. Реакція українців була різною, але ніхто не лаявся нецензурними словами, як це було в Росії.

Багато з гумором реагували на портрет і залишили досить добродушні коментарі. Одна людина тільки назвала це "ідіотизмом" і спробувала відірвати фото.

"Треба сфотографуватися, поки не запороли. Адже не повірять!", "Що таке? Ну... Красень", "Ага, а рамка ж не дешева", "Здрастуйте... Як справи, президенте?", — такі репліки залишили глядачі президентського портрета.

Пранк з портретом Зеленського

Раніше Зеленський закликав відмовитися від портретів президента в кабінетах.