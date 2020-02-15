Портрет Зеленського повісили в під'їзді Києва: несподівана реакція українців (відео)

Пранк з портретом Володимира Зеленського показав ставлення українців до президента
Пранк з портретом президента РФ Володимира Путіна в ліфті житлового будинку вирішили повторити. В одній з київських висоток пранкер розмістив барвистий портрет Володимира Зеленського, додатково встановивши приховану камеру, на яку записав яскраву і несподівану реакцію українців.
Невідомі пранкери помістили в ліфті київської багатоповерхівки портрет президента України Володимира Зеленського. Реакція українців була різною, але ніхто не лаявся нецензурними словами, як це було в Росії.
Багато з гумором реагували на портрет і залишили досить добродушні коментарі. Одна людина тільки назвала це "ідіотизмом" і спробувала відірвати фото.
"Треба сфотографуватися, поки не запороли. Адже не повірять!", "Що таке? Ну... Красень", "Ага, а рамка ж не дешева", "Здрастуйте... Як справи, президенте?", — такі репліки залишили глядачі президентського портрета.
Пранк з портретом Зеленського
Раніше Зеленський закликав відмовитися від портретів президента в кабінетах.