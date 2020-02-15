ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Портрет Зеленського повісили в під'їзді Києва: несподівана реакція українців (відео)

STYLERПерсони    15.02.2020 - 13:03
Портрет Зеленського повісили в під'їзді Києва: несподівана реакція українців (відео)
Володимир Зеленський (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Пранк з портретом Володимира Зеленського показав ставлення українців до президента

Пранк з портретом президента РФ Володимира Путіна в ліфті житлового будинку вирішили повторити. В одній з київських висоток пранкер розмістив барвистий портрет Володимира Зеленського, додатково встановивши приховану камеру, на яку записав яскраву і несподівану реакцію українців.

Невідомі пранкери помістили в ліфті київської багатоповерхівки портрет президента України Володимира Зеленського. Реакція українців була різною, але ніхто не лаявся нецензурними словами, як це було в Росії.

Багато з гумором реагували на портрет і залишили досить добродушні коментарі. Одна людина тільки назвала це "ідіотизмом" і спробувала відірвати фото.

"Треба сфотографуватися, поки не запороли. Адже не повірять!", "Що таке? Ну... Красень", "Ага, а рамка ж не дешева", "Здрастуйте... Як справи, президенте?", — такі репліки залишили глядачі президентського портрета.

Пранк з портретом Зеленського

Раніше Зеленський закликав відмовитися від портретів президента в кабінетах.

Зеленський розпочав візит до Німеччини Зеленський не обіцяв: "слуга народу" зробила заяву про Крим та олігархів (відео)
Новини України Володимир Зеленськийпранкеры
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся