У центрі Києва кози паслися біля МЗС: курйозне фото
У центрі Києва біля будівлі міністерства закордонних справ України помітили двох кіз, які паслися на маленькому "зеленому острівці" на паркінгу на Михайлівській площі, 1.
Відповідне фото опублікував член Ради Нацбанку Василь Горбаль у своєму Facebook.
На кадрі видно, як одна з білих кіз щипає травичку, а друга поруч піднялася на бетонну огорожу, ніби позує фотографу.
Горбаль жартома зазначив, що таких тварин варто було б відлити в бронзі - вже дуже красиво виглядає подібна картина з козами на тлі масивних колон будівлі МЗС України, виконаного в стилі сталінського ампіру (монументалізм), і побудованого в 1939 році.
У Києві біля будівлі МЗС паслися кози (фото: facebook.com/vasyl.gorbal)
У коментарях до публікації користувачі мережі стали активно обговорювати видовище, іронізувати та дискутувати - в тому числі й щодо ідентифікації тварин. Так, спершу Горбаль помилково назвав кіз вівцями, після чого отримав масу коментів з поясненнями, що це не зовсім коректно.
Дійшло до того, що автор поста зробив додаткову публікацію, в якій пояснив свій "промах" в зоології.
"Звичайно, я б міг відразу виправити овець на кіз. Але усвідомлення того, що будь-який звичайний міський житель легко визначає різницю (судячи з численних коментарів) між вівцями, козами та баранами, додає радості і гордості за країну", - віджартувався співробітник Нацбанку.
Горбаль додав, що скульптурна композиція "вівці в бронзі біля МЗС", на його переконання, "мала б інше смислове і художнє навантаження, відмінне від основних коментарів".
Потрібно сказати, що цих двох кіз помічають у центрі Києва вже не вперше. Річ у тім, що тварини мешкають в одному з будинків неподалік, і вже траплялися на очі жителям столиці на газонах Михайлівської та Софійської площ, а також у сквері біля Володимирського проїзду.
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