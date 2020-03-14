У Києві через коронавірус посилять протиепідемічні заходи: що відомо

Коронавірус 2020: у Києві посилять протиепідемічні заходи

В Києві буде проводитися санітарна обробка та дезінфекція

Коронавірус змушує вживати термінових заходів для забезпечення громадянам спокійного та розміреного життя. Тому міська державна адміністрація Києва почала проводити дезінфекції житлових будинків, наземного транспорту та метрополітену. Про це у соцмережі Facebook поінформував Микола Поворозник.

Перший заступник голови КМДА повідомив про посилення протиепідемічних заходів у столиці. "Дав окремі доручення щодо санітарної обробки та дезінфекції рухомого складу на кінцевих зупинках маршрутів комунального транспорту. Це стосується і метрополітену, і наземного транспорту", - написав він.

Також зазначається, що доручено забезпечити проведення дезінфекції ліфтових кабін, сходових кліток та під'їздів житлових будинків.

Коронавірус 2020 (фото: facebook.com/povoroznyk.m)

Користувачі поставилися до такої заяви з недовірливістю, вирішивши попутно задати багатьом українцям питання:

Мені просто цікаво, хто буде обробляти в житлових будинках і що?

А Кабмін на виконання доручення гроші виділив?

Коронавірус 2020 (фото: facebook.com/povoroznyk.m)

Нагадаємо, що українка з Китаю розповіла про ситуацію з коронавірусом. За її словами, епідемія піде на спад.

Також ми писали, що відомий актор Том Хенкс захворів коронавірусом.