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Коронавірус в Україні: як відрізнити перші симптоми небезпечного захворювання

STYLERЖиття    12.03.2020 - 09:12
Коронавірус в Україні: як відрізнити перші симптоми небезпечного захворювання
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Медики розповіли, як розвивається коронавірус і чим він відрізняється від застуди

Коронавірус COVID-2019 був оголошений Всесвітньою організацією здоров'я пандемією, яка широко поширюється по всьому світу. Станом на 12 березня зафіксовані спалахи захворювання в 92 країнах, 126 258 хворих, 68 284 людини одужали, 4 638 пацієнта померли.

В Україні ввели превентивні заходи: навчальні заклади в більшості регіонів пішли на канікули, заборонені масові заходи, авіакомпанії припинили польоти в країни, де зареєстровано найбільше випадків зараження коронавірусом.

Завкафедри інфекційних хвороб Олександра Дуда розповіла в коментарі для ТСН, які симптоми вказують на те, що у людини може розвиватися коронавірус. Вона зазначила, що ця інфекція розвивається поступово і більшість випадків захворювання проходить у легкій формі. Однак ця хвороба небезпечна ускладненнями, які можуть призвести до летального результату.

Першими ознаками коронавірусу є:

  • Нежить
  • Кон'юнктивіт
  • Слабкість
  • Температура 37,5-37,6

Як пояснила Олександра Дуда, після таких ознак може розвинутися друга хвиля симптомів.

"Важко дихати, з'являється біль за грудиною, можуть бути крововиливи носові, з ясен, і з'являються ознаки легеневої недостатності. Тому і назва – новий коронавірус пневмонічний, який викликає пневмонію", - додала лікар і зазначила, що чим старший пацієнт, тим хвороба протікає важче.

"Якщо люди займаються спортом, нормально харчуються і сплять, впевнені в роботі імунної системи, захворювання, навіть якщо ви захворіли, воно буде протікати у вигляді легких форм", - розповіла лікар.

Однак у групу ризику потрапляють ті пацієнти, у яких раніше були діагностовані різні хронічні захворювання.

"Якщо людина має цукровий діабет, якісь хронічні захворювання, це теж ускладнює перебіг і саме у цієї категорії хворих виникають ускладнення пневмонії, перехід в дихальну недостатність. Їм необхідна киснева терапія і в рідкісних випадках, це близько 5%, штучна вентиляція легень", - повідомила епідеміолог відділу реагування на надзвичайні події Центру громадського здоров'я Оксана Кошалко.

Медики рекомендують не займатися самолікуванням і при перших ознаках звертатися до сімейного лікаря. Крім того, якщо є інформація про те, що були контакти з людьми із заражених країн – треба піти на самоізоляцію і викликати медичну допомогу додому.

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