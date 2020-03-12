Як виглядають легені померлого від коронавірусу: в мережі показали шокуючі фото

Коронавірус 2020 - як виглядають легені померлого від коронавірусу (twitter.com/JustForChange)

Коронавірус помітно впливає на легені хворого

Коронавірус 2020 стрімко поширюється по планеті і вже добрався до України. Щоб захистити себе від хвороби слід виконувати правила безпеки, інакше можуть виникнути не дуже приємні наслідки. Про це інформує Daily Mail.

Так у мережі з'явилися рентгенівські знімки і скани комп'ютерної томографії з зображенням легень, які належали хворому коронавірусом. Радіологічне товариство Північної Америки опублікувало знімки легких 44-річного жителя Китаю, який працював на ринку в Ухані та помер від COVID-19.

Китаєць поступив до лікарні у грудні 2019 року, оскільки близько двох тижнів у нього спостерігався сильний кашель та висока температура. За підсумком лікарі діагностували пневмонію та гострий респіраторний дистрес-синдром. Допомогти пацієнту не вдалося, він помер через тиждень.

Коронавірус 2020 - як виглядають легені хворого

На фото видно, як збільшуються з часом білі плями в нижній частині дихальних органів. Радіологи називають це симптомом "матового скла", яке відображає різні патологічні зміни в легеневій тканині.

Наголошується, що на фото помітна присутність рідини в легенях чоловіка, яка поступово стає все більш вираженою (можна простежити по зображенню).

Нагадаємо, що українка з Китаю розповіла про ситуацію з коронавірусом. За її словами, епідемія піде на спад.

Також ми писали, що відомий актор Том Хенкс захворів коронавірусом.