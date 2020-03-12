Том Хенкс захворів коронавірусом: заява актора

Том Хенкс підчепив коронавірус (фото: screencrush.com)

Том Хенкс заразився коронавірусом разом з дружиною Рітою Вілсон

Том Хенкс захворів коронавірусом разом зі своєю дружиною Рітою Вілсон. Американський актор не став нічого приховувати від соціуму, а тому повідомив про проблему при першій же можливості в соціальній мережі Instagram.

Ще в лютому Том Хенкс змагався з Бредом Піттом за "Оскар" і нічого не віщувало біди, але тепер актор має серйозні проблеми. Актор розповів, що на даний момент вони з дружиною знаходяться в Австралії.

"Спочатку ми відчули себе трохи втомленими, ніби у нас з'явилася застуда і біль у тілі. У Ріти виник озноб, який то з'являвся, то зникав. Невисока температура теж", - написав актор.

Подружжя запідозрило недобре і вирішило здати тест на коронавірус, який у кінцевому підсумку виявився позитивним.

"Що робити далі? У медичних чиновників є протоколи, яких необхідно дотримуватися. Ми будемо тестуватися, спостерігатися і знаходитися в ізоляції стільки, скільки буде потрібно громадській охороні здоров'я та безпеки", - додав Хенкс.

Американський актор зазначив, що планує тримати світ в курсі і оновлювати інформацію про своє здоров'я. Також Хенкс порадив усім бути обережними і робити все, щоб вберегти себе від хвороби.

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