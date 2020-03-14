В Киеве из-за коронавируса усилят противоэпидемические мероприятия: что известно

Коронавирус 2020: в Киеве усилят противоэпидемические мероприятия

В Киеве будет проводиться санитарная обработка и дезинфекция

Коронавирус вынуждает предпринимать срочные меры для обеспечения гражданам спокойной и размеренной жизни. Поэтому городская государственная администрация Киева начала проведение дезинфекции жилых домов, наземного транспорта и метрополитена. Об этом в соцсети Facebook проинформировал Николай Поворозник.

Первый заместитель председателя КГГА сообщил об усилении противоэпидемических мероприятий в столице. "Дал отдельные поручения по санитарной обработке и дезинфекции подвижного состава на конечных остановках маршрутов коммунального транспорта. Это касается и метрополитена, и наземного транспорта", - написал он.

Также отмечается, что поручено обеспечить проведение дезинфекции лифтовых кабин, лестничных клеток и подъездов жилых домов.

Коронавирус 2020 (фото: facebook.com/povoroznyk.m)

Пользователи отнеслись к подобному заявлению с недоверчивостью, решив попутно задать интересующие многих украинцев вопросы:

Мне просто интересно, кто будет обрабатывать в жилых домах и чем?

А Кабмин на выполнение своего поручения деньги выделил?

Коронавирус 2020 (фото: facebook.com/povoroznyk.m)

Напомним, что украинка из Китая рассказала о ситуации с коронавирусом. По ее словам, эпидемия пойдет на спад.

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