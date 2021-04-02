Під Харковом "коп" пропонував водієві понюхати шкарпетки: у поліції висловилися про скандальне відео

Під Харковом "копи" зупинили водія та під час спілкування один з інспекторів поводився неадекватно, грубіянив, відмовлявся пред'явити документи, називав себе інопланетянином і пропонував понюхати свої шкарпетки.

Інцидент потрапив на відео і був опублікований у Telegram-каналі " Труха ".

Дивна ситуація сталася вночі 28 березня недалеко від Люботина на трасі. Розмова "копа" і водія була записана на відеореєстратор, після чого кадри розійшлися мережею.

Екіпаж поліції стояв на узбіччі без освітлення. Інспектори зупинили під'їжджаючу машину, але причину зупинки довго не могли пояснити.

Правоохоронець світив водієві в очі, тикав, називав дурником, відмовлявся представитися, вимагав пред'явити посвідчення і техпаспорт, співав, зізнавався в коханні, ніс нісенітницю про своє та водія інопланетне походження...

Пізніше поліцейські заявили, що в його машині не горить підсвітка номера.

"Вони пробили по базі машину, був такий штраф. Я відстебнувся, вийшов з машини, подивився. На що вони відповіли: "о, світиться", - згадує Максим Пороскун про інцидент, передає "Сьогодні".

Коли ж "коп" не знайшов жодних порушень, він розлютився ще дужче, і звинуватив водія в тому, що він не пристебнутий ременем безпеки, і так і їздить.

"Ти в собі взагалі, чи ні? Що в тебе не виходить по життю, ти чого не пристебнутий? Хто тебе просив виходити з машини? Ти що, бухий?.. Ти головою не бився сьогодні? Ти не нормально зі мною спілкуєшся..." - говорив інспектор.

На чергове прохання показати документи або хоча б представитися, "коп" запропонував водієві оглянути його шкарпетки.

"Мене Андрій звуть, Іванович! Будеш мої шкарпетки дивитися? Можу тобі тільки їх показати, більше нічого. Хочеш їх подивитися? Вони у мене діряві та брудні, будеш нюхати?" - запитував він.

Після публікації відео в мережі до Максима з вибаченнями зателефонував начальник патрульного-грубіяна, якому через поведінку підлеглого теж дісталося від вищого керівництва.

"Начальник відділення і його заступник з превентивної роботи отримали догани. Двоє працівників групи реагування поліції попереджені про неповну службову відповідність", - розповіла прес-секретар поліції Анна Третьякова.

Чоловік вирішив не писати скаргу на дії інспекторів, і сподівається, ця історія буде для них повчальною.

Відео: під Харковом неадекватний поліцейський грубив водієві та називався інопланетянином