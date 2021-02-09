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Навіщо їхати в Карпати? Відео зі сноубордистами в центрі Києва захопило українців

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 лютого 2021 17:44
Навіщо їхати в Карпати? Відео зі сноубордистами в центрі Києва захопило українців У Києві сноубордисти стали кататися на Андріївському узвозі (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві через сильні снігопади на Андріївському узвозі влаштували справжній каток, де любителі зимових видів спорту змогли досхочу відточувати свою майстерність катання на сноуборді, насолоджуючись при цьому урбаністичним пейзажем замість гірського.

Відео таких покатушок опубліковано 9 лютого в Telegram-каналі "Київ Зараз".

Як видно на кадрах, молоді люди для катання на сноубордах знайшли для себе чудову альтернативу не тільки гірськолижним курортам у Карпатах, але і столичному Протасовому яру. Кияни у центрі міста влаштували "сніговий серфінг", знімаючи свої піруети на камеру.

Для цього хлопці дочекалися ідеальних умов, коли на вечірньому Андріївському узвозі вже не було перехожих, а рясні снігопади перетворили знамениту вулицю на "лижну трасу". Ролик сноубордисти зняли вчора ввечері.

Навіщо їхати в Карпати? Відео зі сноубордистами в центрі Києва захопило українців

У Києві сноубордисти влаштували покатушки Андріївським узвозом (фото: скріншот з відео)

Двоє юнаків починали спускатися на бордах від Андріївської церкви вниз, повз театр, музей Булгакова, замок Річарда та інших пам'яток, демонструючи при цьому різні трюки.

Зимові розваги молоді люди знімали на смартфони.

Навіщо їхати в Карпати? Відео зі сноубордистами в центрі Києва захопило українців

У Києві на Андріївському узвозі каталися на сноубордах (фото: скріншот з відео)

"Навіщо їхати в Карпати, коли сноубордингом можна зайнятися в центрі Києва? Андріївський узвіз", - йдеться у підписі до відео.

Відео: У Києві на Андріївському узвозі катаються на сноубордах

Така нова локація для катання на сноубордах припали до смаку користувачам мережі - в коментарях до ролика багато хто захоплюється трюками хлопців в центрі Києва, а також нагадують, що на Андріївському узвозі й раніше вже влаштовували подібні траси для катання

  • Зачетно!
  • У 2013 вже таке було
  • Супер!
  • Красиво
  • Круто!

Раніше повідомлялося, що через снігопади під Києвом утворився величезний затор із тисячі машин.

Нагадаємо, що в грудні відео з дівчинкою на Андріївському узвозі у Києві та її наполегливі багаторазові спроби пройти ожеледицею підкорили українські та світові ЗМІ.

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