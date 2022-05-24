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У Києві на кожній другій АЗС обдурюють водіїв. Проводяться рейди

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Київ, Вівторок 24 травня 2022 12:16
У Києві на кожній другій АЗС обдурюють водіїв. Проводяться рейди Колаж РБК-Україна: на АЗС різко підвищили ціни на бензин
Автор: Володимир Костирін

Після скасування держрегулювання цін на паливо рішенням уряду на автомобільних заправних станціях Києва різко подорожчало пальне, що є порушенням закону, зазначає начальник Головного управління Держпродспоживслужби в столиці Олег Рубан.

Про це передає УНН.

Він звернув увагу, що в Києві деякі АЗС підняли вартість палива на 30-40%. При цьому ціни при знятті регульованої ціни повинні підвищувати не відразу, а поступово.

"Тому це порушення чинного законодавства", - констатував Рубан.

Зараз столичні заправки перевіряють спеціальні моніторингові групи, виявляючи факти порушень і проводячи заходи держконтролю. В ході таких рейдів фіксуються такі випадки, як надмірні залишки заробітків АЗС.

Далі піде клопотання перед відповідними органами, що видають ліцензію, про її позбавлення щодо даних правопорушників, пояснив начальник Держпродспоживслужби в Києві.

"На сьогодні вже розпочато і проводяться перевірки на 68 об'єктах АЗС. Порушення фіксуються в кожній другій за відсутності декларації", - сказав Рубан.

Він нагадав, що паливо відноситься до соціально значущих товарів, і за правилами наявність декларації передбачає перед початком підйому цін на такі декларувати наміри про це, а не відразу роздувати вартість на 30%.

Раніше ми писали про поширені помилки водіїв під час заправки авто на АЗС.

Нагадаємо також, перед цим водіям пояснювали, чому не варто заправляти авто "до повного".

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Київ АЗС бензин Госпродпотребслужба
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