У Києві на кожній другій АЗС обдурюють водіїв. Проводяться рейди
Після скасування держрегулювання цін на паливо рішенням уряду на автомобільних заправних станціях Києва різко подорожчало пальне, що є порушенням закону, зазначає начальник Головного управління Держпродспоживслужби в столиці Олег Рубан.
Про це передає УНН.
Він звернув увагу, що в Києві деякі АЗС підняли вартість палива на 30-40%. При цьому ціни при знятті регульованої ціни повинні підвищувати не відразу, а поступово.
"Тому це порушення чинного законодавства", - констатував Рубан.
Зараз столичні заправки перевіряють спеціальні моніторингові групи, виявляючи факти порушень і проводячи заходи держконтролю. В ході таких рейдів фіксуються такі випадки, як надмірні залишки заробітків АЗС.
Далі піде клопотання перед відповідними органами, що видають ліцензію, про її позбавлення щодо даних правопорушників, пояснив начальник Держпродспоживслужби в Києві.
"На сьогодні вже розпочато і проводяться перевірки на 68 об'єктах АЗС. Порушення фіксуються в кожній другій за відсутності декларації", - сказав Рубан.
Він нагадав, що паливо відноситься до соціально значущих товарів, і за правилами наявність декларації передбачає перед початком підйому цін на такі декларувати наміри про це, а не відразу роздувати вартість на 30%.
Раніше ми писали про поширені помилки водіїв під час заправки авто на АЗС.
Нагадаємо також, перед цим водіям пояснювали, чому не варто заправляти авто "до повного".