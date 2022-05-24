В Киеве на каждой второй АЗС обманывают водителей. Проводятся рейды
После отмены госрегулирования цен на топливо решением правительства на автомобильных заправочных станциях Киева резко подорожало горючее, что является нарушением закона, отмечает начальник Главного Управления Госпродпотребслужбы в столице Олег Рубан.
Об этом передает УНН.
Он обратил внимание, что в Киеве некоторые АЗС подняли стоимость топлива на 30-40%. При этом цены при снятии регулируемой цены должны повышать не сразу, а постепенно.
"Поэтому это нарушение действующего законодательства", - констатировал Рубан.
Сейчас столичные заправки проверяют специальные мониторинговые группы, выявляя факты нарушений и проводя мероприятия госконтроля. В ходе таких рейдов фиксируются такие случаи, как чрезмерные остатки заработков АЗС.
Далее последует ходатайство перед соответствующими органами, выдающими лицензию, о ее лишении данных правонарушителей, объяснил начальник Госпродпотребслужбы в Киеве.
"На сегодняшний день уже начаты и проводятся проверки на 68 объектах АЗС. Нарушения фиксируются в каждой второй при отсутствии декларации", - сказал Рубан.
Он напомнил, что топливо относится к социально значимым товарам, и по правилам наличие декларации предполагает перед началом подъема цен на такие декларировать намерения об этом, а не сразу взвинчивать стоимость на 30%.
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