Держрегулювання цін на бензин і дизпаливо призупинили: оприлюднено постанову Кабміну

Кабінет міністрів України призупинив державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо. Рішення прийнято для насичення ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 17 травня 2022 р. № 594 .

Держрегулювання цін діяло в Україні з травня 2021 року. В останні тижні в Україні виник гострий дефіцит палива, а розбіжність між фіксованою ціною, встановленою урядом, і ринковою, призвела до появи чорного ринку.

Так, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не могла перевищувати 39,86 гривень за літр, дизельного палива - 42,31 гривень за літр. Однак бензин можна було купити по 60 гривень і вище.

Раніше перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлії Свириденко повідомила, що Уряд України призупинив державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо. Вона очікує, що максимальні ціни на дизельне паливо не перевищать 58 гривень за літр, а на бензин - 52 гривні.

Свириденко заявила, що Кабінет міністрів відмовився від державного регулювання цін на паливо, щоб максимально наповнити ринок.

На її думку, той факт, що в Україні було державне регулювання, дало можливість певний час стримувати зростання ціни.

"Ми хочемо дати можливість всім операторам завезти ресурс, який є на ринку Європи, поза ринком Європи для того, щоб максимально наповнити ринок ресурсом. Це основна наша мета, тому і зняли держрегулювання, щоб ресурс В максимальній кількості був завезений в Україну", - сказала вона.

Нагадаємо, уряд з травня 2021 року регулював роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 6,5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.