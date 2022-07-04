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У Києві після капремонту знову курсує легендарний паровоз: як і де покататися (фото)

Фото: ретро паровоз після капітального ремонту знову "ганяє" в Києві (facebook.com/childrens.railway.in.kiev)
Автор: Володимир Костирін

У Києві на мережі дитячих залізниць став курсувати справжній паровоз, який знову відкритий для перевезення маленьких пасажирів та їхніх батьків. Локомотив з історією нині після ремонту знову експлуатується на Київській дитячій залізниці.

Про це передали в Укрзалізниці в Telegram-каналі.

Самому ретро-паровозу Гр-336-понад 70 років. Він був побудований в 1951 році в німецькому місті Бабельсберг, а до Києва потрапив у якості репарації після Другої світової війни.

Навіть під час нинішньої війни РФ проти України, залізничники в локомотивному депо Сновськ (Чернігівська область) продовжували виконувати капремонт паротяга, розпочатий у 2021-му.

Ретро-паровоз знову "ганяє" на Київській дитячій залізниці (фото: facebook.com/childrens.railway.in.kiev)

"Цей паровоз має історичне та символічне значення. Саме він у 1953 році відкривав рух поїздів малою столичною магістраллю", - зауважують в компанії.

Паровоз "ганяв" дитячою залізницею в Києві до кінця 1990-х, а потім був задіяний для організації ретропоїздок вузькоколійками нашої країни.

"У 2005 році легендарний локомотив повернули на дитячу залізницю та знову почали перевозити гостей магістралі", - розповіли в УЗ.

Паровоз відремонтували і запустили на Київській дитячій залізниці (фото: facebook.com/childrens.railway.in.kiev)

Як і де покататися на паровозі

Літній сезон руху поїздів, вже 69-й, на Київській дитячій залізниці в Сирецькому парку стартував з червня. Зараз посадка і висадка пасажирів здійснюється тільки на станції "Київ-Пасажирський".

Адреса Київської ДЗ: Парково-Сирецька, 4 (ст. м. "Дорогожичі").

На Київській дитячій залізниці знову курсує паровоз (фото: facebook.com/childrens.railway.in.kiev)

Рух поїздів здійснюватися:

  • Червень, липень, серпень - з четверга по неділю;
  • Вересень, жовтень - у вихідні.

Час роботи:

  • Четвер, п'ятниця - з 10:30 до 17:10
  • Субота, Неділя - з 10:30 до 18:50

71-річний локомотив після капітального ремонту (фото: facebook.com/childrens.railway.in.kiev)

Які ціни:

  • Загальний вагон: для дітей квитки по 50 гривень, для дорослих - 100 гривень
  • Ретро-вагон: для дітей - 60 гривень, для дорослих - 120 гривень
  • Вагон класу "ЛЮКС": для дітей - 100 гривень, для дорослих - 150 гривень

Розклад руху

Розклад поїздів на Київській дитячій залізниці (фото: facebook.com/childrens.railway.in.kiev)

Раніше ми розповідали, що між Києвом і Прагою пустили прямий поїзд, а також показували фото розкішних вагонів.

А також писали, що відбувається у вестибюлі вокзалу Києва після установки там "рамок, як в аеропорту".

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