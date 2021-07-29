У Києві готуються до нового локдауну: проїзд у транспорті буде по Е-перепустках

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, в столиці у разі спалаху COVID-19 розробляють алгоритм впровадження електронних перепусток для проїзду в громадському транспорті.

"Врахувавши попередній досвід, ми вирішили, що у разі необхідності запровадження у столиці суворого локдауну, для перевезення громадським транспортом працівників критичної інфраструктури будуть запроваджені електронні перепустки", - заявив чиновник.

Зараз підрозділи КМДА розробляють алгоритм впровадження цієї процедури.

Київська влада закликала керівників таких підприємств визначити потребу в перепустках та "зорієнтуватися, для кого вони будуть дійсно необхідними".

Поворозник наголосив, поки жодних списків до КМДА направляти не потрібно, і попросив дочекатися інструкцій і роз'яснень з оформлення електронних перепусток, які пізніше оприлюднять в адміністрації.