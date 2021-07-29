RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві готуються до нового локдауну: проїзд у транспорті буде по Е-перепустках

Автор: Володимир Костирін

Влада Києва заявила про загрозу нового локдауну через погіршення ситуації з коронавірусом, і оголосила про підготовку до посилення обмежувальних заходів. Це торкнеться, зокрема, проїзду в громадському транспорті, куди знову можуть пускати тільки по спецпропусках.

Про це 29 липня повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, в столиці у разі спалаху COVID-19 розробляють алгоритм впровадження електронних перепусток для проїзду в громадському транспорті.

"Врахувавши попередній досвід, ми вирішили, що у разі необхідності запровадження у столиці суворого локдауну, для перевезення громадським транспортом працівників критичної інфраструктури будуть запроваджені електронні перепустки", - заявив чиновник.

Зараз підрозділи КМДА розробляють алгоритм впровадження цієї процедури.

Київська влада закликала керівників таких підприємств визначити потребу в перепустках та "зорієнтуватися, для кого вони будуть дійсно необхідними".

Поворозник наголосив, поки жодних списків до КМДА направляти не потрібно, і попросив дочекатися інструкцій і роз'яснень з оформлення електронних перепусток, які пізніше оприлюднять в адміністрації.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, чи посилять карантин у Києві через нові випадки штаму "Дельта".

Також ми писали про те, що у маршрутках Києва кардинально змінюються правила.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївпропусктранспортЛокдаун