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В Киеве готовятся к новому локдауну: проезд в транспорте будет по Е-пропускам

Автор: Владимир Костырин

Власти Киева заявили об угрозе нового локдауна из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, и объявили о подготовке к ужесточению ограничительных мер. Это коснется, в частности, проезда в общественном транспорте, куда снова могут пускать только по спецпропускам.

Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По словам первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, в столице в случае вспышки COVID-19 разрабатывают алгоритм внедрения электронных пропусков для проезда в общественном транспорте.

"Учтя предыдущий опыт, мы решили, что в случае необходимости введения в столице строгого локдауна, для перевозки общественным транспортом работников критической инфраструктуры будут введены электронные пропуска", - заявил чиновник.

Сейчас подразделения КГГА разрабатывают алгоритм внедрения этой процедуры.

Киевские власти призвали руководителей таких предприятий определить потребность в пропусках и "сориентироваться, для кого они будут действительно необходимыми".

Поворозник подчеркнул, пока никаких списков в КГГА направлять не нужно, и попросил дождаться инструкций и разъяснений по оформлению электронных пропусков, которые позже обнародуют в администрации.

Напомним, недавно стало известно, усилят ли карантин в Киеве из-за новых случаев штамма "Дельта".

Также мы писали о том, что в маршрутках Киева кардинально меняются правила.

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КиевпропусктранспортЛокдаун