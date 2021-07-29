В Киеве готовятся к новому локдауну: проезд в транспорте будет по Е-пропускам

По словам первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, в столице в случае вспышки COVID-19 разрабатывают алгоритм внедрения электронных пропусков для проезда в общественном транспорте.

"Учтя предыдущий опыт, мы решили, что в случае необходимости введения в столице строгого локдауна, для перевозки общественным транспортом работников критической инфраструктуры будут введены электронные пропуска", - заявил чиновник.

Сейчас подразделения КГГА разрабатывают алгоритм внедрения этой процедуры.

Киевские власти призвали руководителей таких предприятий определить потребность в пропусках и "сориентироваться, для кого они будут действительно необходимыми".

Поворозник подчеркнул, пока никаких списков в КГГА направлять не нужно, и попросил дождаться инструкций и разъяснений по оформлению электронных пропусков, которые позже обнародуют в администрации.