В Івано-Франківську згорів склад в районі аеропорту: пожежу видно за десятки кілометрів

В Івано-Франківську загорілося Складське приміщення в районі аеропорту. Дим від пожежі видно за десятки кілометрів. Рятувальники ліквідовують загоряння.

Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

Інформація про пожежу в складському приміщенні в Івано-Франківську по вулиці Польовій (в районі аеропорту) надійшла черговому ДСНС о 13:10. На місце висунулися розрахунки ДСНС, пожежно-рятувального поста села Ямниця та пожежна команда "Міжнародний аеропорт".

Площа загоряння склала близько 1,5 тисячі квадратних метрів. О 14: 21 вогонь було локалізовано. На цей час рятувальники ліквідовують пожежу. Інформації про жертви і постраждалих не надходило.

Для ліквідації пожежі залучалися 43 рятувальників та 10 одиниць техніки.

Фото: гасіння пожежі на складі в Івано-Франківську в районі аеропорту (facebook.com/MNS.GOV.UA)