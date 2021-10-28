В Одесі посилили вимоги для самокатників: що заборонили
Фото: в Одесі посилили вимоги для самокатників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 28 жовтня виконком міської ради Одеси затвердив схему зонування режимів експлуатації електросамокатів в місті. Відтепер встановлені території, де їх використання заборонено, а також визначено допустиму швидкість.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міськради.
Згідно з встановленими правилам, рухатися на електросамокатах забороняється "Трасою здоров'я", а у решті місць у місті пересуватися можна, але з різною швидкістю.
Так, рухатися зі швидкістю до 12 км/год можна на:
- Аркадійській алеї,
- території міськсади,
- дендропарку Перемоги,
- у парках імені Шевченка, Горького, Космонавтів, "Юність", Преображенського, Грецького, Стамбульського,
- на території скверів - Старосінного, Старобазарного, Мечникова,
- на Приморському та бульварі Жванецького (обмеження залежить від часу дії пішохідної зони вихідного дня).
Крім того, для інших територій міста встановлено обмеження у 20 км/год.
Зазначено, що нові правила є обов'язковими для користувачів як приватних засобів пересування, так і прокатних електросамокатів.