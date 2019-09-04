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У Києві екскаватор пошкодив балони з їдкими речовинами: мешканців евакуювали

STYLERЖиття    04.09.2019 - 22:36
У Києві екскаватор пошкодив балони з їдкими речовинами: мешканців евакуювали
У Києві сталася НП з хімікатами (фото: ДСНС)

Рятувальники евакуювали жителів двох будинків поблизу

У Києві стався інцидент по вулиці Гродненській – будівельні екскаватори пошкодили балони з невідомою їдкою речовиною. Деталі події повідомили у прес-службі ДСНС міста Києва.

Інцидент стався на одному з будівельних майданчиків. Екскаватори під час роботи викопали два балони з невідомим вмістом. Як з'ясувалося, ковшем балони були пошкоджені і сталася розгерметизація – невідома їдка речовина потрапила в повітря. Очевидці стверджують, що спочатку почули хлопок, а потім з'явився неприємний запах.

У Києві екскаватор пошкодив балони з їдкими речовинами: мешканців евакуювали

У Києві в повітря потрапили хімікати (Фото: ДСНС)

На місце події викликали рятувальників, які провели роботи по осадженню парів з допомогою води. Пошкоджені балони вони завантажили у вантажівку і вивезли на полігон для утилізації.

У Києві екскаватор пошкодив балони з їдкими речовинами: мешканців евакуювали

Рятувальники відвезли пошкоджені балони (фото: ДСНС)

На час роботи рятувальників, жителів двох навколишніх будинків змушені були евакуювати. Двох чоловік оглянули працівники швидкої медичної допомоги, але госпіталізація, на щастя, була не потрібна і їх життю нічого не загрожує.

У Києві екскаватор пошкодив балони з їдкими речовинами: мешканців евакуювали

ПП в Києві (Фото: ДСНС)

На місці події працювали також фахівці лабораторії КАРС. За вимірами в повітрі було виявлено оксид азоту 0,6 – 0,7 міліграм на кубічний метр (при нормі 0,2 міліграма на 1 кубічний метр).

На даний момент рятувальники ДСНС, поліція та слідчо-оперативна група встановлюють всі деталі цієї події і з'ясовують, звідки там взялися балони.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві маршрутник щодня возить людей по зустрічній смузі.

А також розповідали про те, що під Києвом нахабна злодійка оббирала дітей на дитячих майданчиках.

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