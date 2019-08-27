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У Миколаєві діти отримали хімічні опіки під час гри на вулиці

Новини » Надзвичайні події    27.08.2019 - 17:35
У Миколаєві діти отримали хімічні опіки під час гри на вулиці
Фото: місце події (mk.dsns.gov.ua)

Діти виявили ємність із сірчаною кислотою

У Миколаєві троє дітей отримали опіки невідомою речовиною. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Так, під час ігор біля розібраного гаража діти виявили хімічні речовини.

Фото: місце події

"27 серпня о 12:10 за екстреним номером "101" від співробітників поліції надійшла інформація про те, що поблизу розібраного гаража на проспекті Богоявленському в Корабельному районі м. Миколаєва виявлені хімічні реактиви. Як з'ясувалося, 26 серпня під час ігор їх знайшли місцеві дітлахи. При контакті з невідомою речовиною троє з них отримали незначні опіки", - інформує ДСНС.

За даними хіміко-радіометричної лабораторії, у відкритій ємності знаходилася сірчана кислота.

Так, пляму з кислоти нейтралізували. Загрози для громадян немає.

Нагадаємо, на початку серпня у Миколаївській області на станції Колосівка Веселінского району стався витік хімічно небезпечної речовини з запірної арматури цистерни місткістю 60 тонн.

Як писало РБК-Україна, на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті (ЗТМК) 28 липня стався витік тетрахлориду титану. Витік стався через протікання передавального бака.

Крім того, поблизу Білої Церкви автомобіль з хімікатами впав у річку, в результаті чого стався витік і забруднення води.

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