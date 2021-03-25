У Києві у двох районах ввели карантин через сказ: де саме

У Києві зафіксували два випадки сказу у тварин, після чого було схвалено рішення про введення карантину в Дарницькому та Святошинському районах столиці.

Про це 25 березня передали в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Києві на сторінці Facebook .

Як поінформували в Об'єднанні ветеринарної медицини столиці, в першому випадку сказ виявили у цуценяти, а в другому - у лисиці.

Було встановлено, що мешканець Києва ще в січні підібрав двох цуценят у селі Ободівка Вінницької області, і привіз їх додому. Цуценят оглянули в лікарні ветеринарної медицини, і призначили вакцинацію відповідно віку (щеплення проти сказу не проводили).

У березні чоловік поїхав у справах, залишивши тварин у своєму приватному будинку, а по поверненню 9 березня одне з цуценят почало проявляти агресію, і покусало хазяїна. Чоловік звернувся до клініки, де ветеринар рекомендував ізолювати та спостерігати за твариною 10 днів. 12 березня буйне щеня померло, а власник розпочав антирабічне лікування.

15 березня на "гарячу лінію" надійшов дзвінок від жінки, що до неї у двір (вулиця М. Чалого) забігла дика лисиця, "поведінка якої було неадекватною". Звіра доставили у відділ по боротьбі зі сказом тварин для проходження карантину з підозрою на сказ. На наступний день лисиця здохла.

Де саме в Києві ввели карантин щодо сказу

Після вивчення цих двох випадків було прийнято рішення ввести карантин:

на території Дарницького району, а саме на території обмеженій перетином вулиць Єлизавети Чавдар, Софії Русової, Бориса Гмирі та проспекту Миколи Бажана;

на території Святошинського району, а саме на території обмеженій перетином вулиць Михайла Чалого, Костянтина Герасименка та Брест-Литовського шосе.

Прилеглі до визначених зон карантинних обмежень масиви Дарницького та Святошинського районів визначити загрозливими зонами щодо сказу.

Як можна прищепити тварин від сказу

У Держпродспоживслужбі нагадали, що єдиним засобом недопущення захворювання на сказ є своєчасне проведення профілактичних щеплень.

Це можна зробити безплатно.

У Києві вакцинувати тварину можна у Відділі по боротьбі зі сказом тварин Об'єднання ветеринарної медицини (Волинська, 12, окремий вхід). Час роботи: щоденно у робочі дні з 10 до 15 годин.