В Киеве в двух районах ввели карантин из-за бешенства: где именно

В Киеве зафиксировали два случая бешенства у животных, после чего было принято решение о введении карантина в Дарницком и Святошинском районах столицы.

Об этом 25 марта передали в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве на странице в Facebook .

Как проинформировали в Объединении ветеринарной медицины столицы, в первом случае бешенство обнаружили у щенка, а во втором - у лисицы.

Было установлено, что житель Киева еще в январе подобрал двух щенков в селе Ободивка Винницкой области, и привез их домой. Щенков осмотрели в больнице ветеринарной медицины, и назначили вакцинацию соответственно возрасту (прививки против бешенства не проводили).

В марте мужчина уехал по делам, оставив животных в своем частном доме, а по возвращению 9 марта один из щенков стал проявлять агрессию, и покусал хозяина. Мужчина обратился в клинику, где ветеринар рекомендовал изолировать и наблюдать за животным 10 дней. 12 марта буйный щенок умер, а владелец начал антирабическое лечение.

15 марта на "горячую линию" поступил звонок от женщины, что к ней во двор (улица М. Чалого) забежала дикая лиса, "поведение которой было неадекватным". Зверя доставили в отдел по борьбе с бешенством животных для прохождения карантина с подозрением на бешенство. На следующий день лиса сдохла.

Где именно в Киеве ввели карантин по бешенству

После изучения этих двух случаев было принято решение ввести карантин:

на территории Дарницкого района, а именно на территории ограниченной пересечением улиц Елизаветы Чавдар, Софии Русовой, Бориса Гмыри и проспекта Бажана;

на территории Святошинского района, а именно на территории ограниченной пересечением улиц Михаила Чалого, Константина Герасименко и Брест-Литовского шоссе.

Прилегающие к определенным зон карантина массивы Дарницкого и Святошинского районов определили угрожающими зонами по бешенству.

Как можно привить животных от бешенства

В Госпродпотребслужбе напомнили, что единственным средством недопущения заболевания бешенством является своевременное проведение профилактических прививок.

Это можно сделать бесплатно.

В Киеве вакцинировать животное можно в Отделе по борьбе с бешенством животных Объединение ветеринарной медицины (Волынская, 12, отдельный вход). Время работы: ежедневно в рабочие дни с 10 до 15 часов.