В Киеве в двух районах ввели карантин из-за бешенства: где именно
В Киеве зафиксировали два случая бешенства у животных, после чего было принято решение о введении карантина в Дарницком и Святошинском районах столицы.
Об этом 25 марта передали в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве на странице в Facebook.
Как проинформировали в Объединении ветеринарной медицины столицы, в первом случае бешенство обнаружили у щенка, а во втором - у лисицы.
Было установлено, что житель Киева еще в январе подобрал двух щенков в селе Ободивка Винницкой области, и привез их домой. Щенков осмотрели в больнице ветеринарной медицины, и назначили вакцинацию соответственно возрасту (прививки против бешенства не проводили).
В марте мужчина уехал по делам, оставив животных в своем частном доме, а по возвращению 9 марта один из щенков стал проявлять агрессию, и покусал хозяина. Мужчина обратился в клинику, где ветеринар рекомендовал изолировать и наблюдать за животным 10 дней. 12 марта буйный щенок умер, а владелец начал антирабическое лечение.
15 марта на "горячую линию" поступил звонок от женщины, что к ней во двор (улица М. Чалого) забежала дикая лиса, "поведение которой было неадекватным". Зверя доставили в отдел по борьбе с бешенством животных для прохождения карантина с подозрением на бешенство. На следующий день лиса сдохла.
Где именно в Киеве ввели карантин по бешенству
После изучения этих двух случаев было принято решение ввести карантин:
- на территории Дарницкого района, а именно на территории ограниченной пересечением улиц Елизаветы Чавдар, Софии Русовой, Бориса Гмыри и проспекта Бажана;
- на территории Святошинского района, а именно на территории ограниченной пересечением улиц Михаила Чалого, Константина Герасименко и Брест-Литовского шоссе.
Прилегающие к определенным зон карантина массивы Дарницкого и Святошинского районов определили угрожающими зонами по бешенству.
Как можно привить животных от бешенства
В Госпродпотребслужбе напомнили, что единственным средством недопущения заболевания бешенством является своевременное проведение профилактических прививок.
Это можно сделать бесплатно.
В Киеве вакцинировать животное можно в Отделе по борьбе с бешенством животных Объединение ветеринарной медицины (Волынская, 12, отдельный вход). Время работы: ежедневно в рабочие дни с 10 до 15 часов.
Напомним, что летом элитную киевскую Кончу-Заспу закрыли на карантин из-за бешенства у бездомной кошки.
Также мы писали о том, что зимой в Одессе котенок с бешенством напал на блогеров, которые решили его покормить.