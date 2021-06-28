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У Києві два дні шукають 5-річного хлопчика: зник на самокаті

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Київ, Понеділок 28 червня 2021 08:34
У Києві два дні шукають 5-річного хлопчика: зник на самокаті У Києві зникла маленька дитина (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві зник п'ятирічний хлопчик. Його звуть Литвиненко Артем. Останній раз його бачили 27 червня в Голосіївському районі на вулиці Заболотного.

Про це повідомляє Київ Оперативний у своєму Telegram-каналі.

Відзначається, що дитина зникла в проміжку з 18.00 до 19.00 27 червня. Він знаходився на вулиці Заболотного, 138 на самокаті марки Globber з колесам, які світяться. Наразі неповнолітнього розшукує поліція.

Прикмети зниклої дитини

Хлопчик приблизно зростом 110 см, у нього коротке русяве волосся.

Був одягнений: коралові шорти з пальмами, блакитна футболка з акулою, крокси чорні на липучках.

У Києві два дні шукають 5-річного хлопчика: зник на самокатіУ Києві зник п'ятирічний малюк (фото: Київ Оперативний)

Куди дзвонити, якщо ви бачили дитину

У поліції просять, якщо ви володієте якою-небудь інформацією про місцезнаходження дитини, повідомити в Голосіївське УП ГУНП в Києві за телефонами: 098-99-69-875, 525-65-60, або 102.

Дитину знайшли

Дитину знайшли співробітники патрульної поліції в Пирогово. З хлопцем все добре.

У Києві два дні шукають 5-річного хлопчика: зник на самокаті

Нагадаємо, що поблизу населеного пункту Лебедівка Вишгородського району під час купання на Київському водосховищі пропали дві людини, одна з них - дитина.

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