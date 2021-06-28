В Киеве два дня ищут 5-летнего мальчика: пропал на самокате

В Киеве пропал пятилетний мальчик. Его зовут Литвиненко Артем. Последний раз его видели 27 июня в Голосеевском районе на улице Заболотного.

Об этом сообщает Киев Оперативный в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ребенок пропал в промежутке с 18.00 до 19.00 27 июня. Он находился на улице Заболотного, 138 на самокате марки Globber со светящимися колесами. Сейчас несовершеннолетнего разыскивает полиция.

Приметы пропавшего ребенка

Мальчик примерно ростом 110 см., у него короткие русые волосы.

Был одет: коралловые шорты с пальмами, голубая футболка с акулой, кроксы черные на липучках.

В Киеве пропал пятилетний малыш (фото: Киев Оперативный)

Куда звонить, если вы видели ребенка

В полиции просят, если вы владеете какой-нибудь информацией о местонахождении ребенка, сообщить в Голосеевское УП ГУНП в Киеве по телефонам: 098-99-69-875, 525-65-60, или 102.

Ребенка нашли

Мальчика нашли сотрудники патрульной полиции в Пирогово. С ним все хорошо.