ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Київському водосховищі шукають двох зниклих людей: з них одна дитина

Новость на русском →
Лебедівка, Вівторок 22 червня 2021 09:04
У Київському водосховищі шукають двох зниклих людей: з них одна дитина Фото: у Київському водосховищі шукають двох зниклих людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Поблизу населеного пункту Лебедівка Вишгородського району під час купання на Київському водосховищі зникли дві людини, одна з них - дитина. Попередньо, вони потонули.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

"20 червня о 17 год. 37 хв поблизу с. Лебедівка Вишгородського району під час відпочинку на Київському водосховищі зникли 2 особи (попередньо втонули, з них 1 дитина 2011 р. н.)", - йдеться у повідомленні.

За інформацією рятувальників, ще одна дитина 2017 року народження, яка була врятована місцевим населенням, померла в кареті швидкої медичної допомоги.

Вчора, 21 червня до пошукових робіт від ДСНС залучалося 13 осіб (з них 9 водолазів) та 5 одиниць техніки (з них 3 човни).

Однак, станом на 07 годину ранку 22 червня доля 2 осіб залишається невідомою.

Наразі тривають пошукові роботи.

Нагадаємо, що станом на 17 червня на українських водоймах загинуло 52 людини, з яких 14 - діти.

Читайте РБК-Україна в Google News
водохранилище утопление поиск спасатели
NEWS
Менше 300: в Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу з початку року
Менше 300: в Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу з початку року
DAILY
Дружба за розрахунком. Як Ахметов вибудовує відносини з владою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Дружба за розрахунком. Як Ахметов вибудовує відносини з владою