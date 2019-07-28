ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рятувальники не змогли допомогти: у Києві на популярному пляжі втопився молодик (фото)

STYLERПодії    28.07.2019 - 17:14
Рятувальники не змогли допомогти: у Києві на популярному пляжі втопився молодик (фото)
Ілюстративне фото (RGBStock)

У Пущі-Водиці сталася трагедія

У Києві 22-річний хлопець втопився в Пущі-Водиці, намагаючись перепливти ставок Горащиха на пляжі, що користується популярністю у жителів столиці. Інцидент стався ввечері 27 липня, однак водолазам тільки сьогодні близько 12-ї дня вдалося підняти тіло загиблого з дна і витягнути на берег. Про це передає "Інформатор".

Правоохоронці з'ясовують деталі події.

Повідомляється, що молодий чоловік потонув вчора ввечері близько 20:00. Рятувальники розповіли, що намагалися надати допомогу, однак не встигли. Чому хлопець так швидко пішов під воду наразі не ясно.

На місце трагедії прибули співробітники КП "Плесо", які зайнялися пошуками тіла загиблого. Через півтори години заходи було вирішено перенести на наступний день через темряву. 28 липня близько полудня тіло було виявлено, і рятувальники ДСНС витягли його на пляж "Пуща-Водиця", коли там було багато відпочиваючих.

 

У Києві в Пущі-Водиці в озері втопився хлопець (Фото: kiev.informator.ua)

На місце події приїхали родичі потонулого хлопця.

Труп передали слідчим.

Як повідомлялося раніше, 27 липня вранці у Києві на Осокорках школярка виявила на березі Дніпра тіло жінки. Загибла знаходилася недалеко від приватного будинку, обгородженого парканом.

Також ми писали про те, що днями в столиці у Дніпрі потонув чоловік, який впав у воду з катера, на якому разом із друзями святкував народження первістків-близнюків.

Нагадаємо, нещодавно в Києві стався дивний інцидент - на дівчину напав невідомий чоловік і намагався втопити.

Б'є сильно по голові: у Києві небезпечний грабіжник нападає на пенсіонерів (відео) У Києві закривавлений чоловік стріляв по натовпу: усі подробиці
Новини України Київпляжутопление
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся