Рятувальники не змогли допомогти: у Києві на популярному пляжі втопився молодик (фото)

Ілюстративне фото (RGBStock)

У Пущі-Водиці сталася трагедія

У Києві 22-річний хлопець втопився в Пущі-Водиці, намагаючись перепливти ставок Горащиха на пляжі, що користується популярністю у жителів столиці. Інцидент стався ввечері 27 липня, однак водолазам тільки сьогодні близько 12-ї дня вдалося підняти тіло загиблого з дна і витягнути на берег. Про це передає "Інформатор".

Правоохоронці з'ясовують деталі події.

Повідомляється, що молодий чоловік потонув вчора ввечері близько 20:00. Рятувальники розповіли, що намагалися надати допомогу, однак не встигли. Чому хлопець так швидко пішов під воду наразі не ясно.

На місце трагедії прибули співробітники КП "Плесо", які зайнялися пошуками тіла загиблого. Через півтори години заходи було вирішено перенести на наступний день через темряву. 28 липня близько полудня тіло було виявлено, і рятувальники ДСНС витягли його на пляж "Пуща-Водиця", коли там було багато відпочиваючих.

У Києві в Пущі-Водиці в озері втопився хлопець (Фото: kiev.informator.ua)

На місце події приїхали родичі потонулого хлопця.

Труп передали слідчим.

Як повідомлялося раніше, 27 липня вранці у Києві на Осокорках школярка виявила на березі Дніпра тіло жінки. Загибла знаходилася недалеко від приватного будинку, обгородженого парканом.

Також ми писали про те, що днями в столиці у Дніпрі потонув чоловік, який впав у воду з катера, на якому разом із друзями святкував народження первістків-близнюків.

Нагадаємо, нещодавно в Києві стався дивний інцидент - на дівчину напав невідомий чоловік і намагався втопити.