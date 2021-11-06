У Києві прорвало водопровід. Ряд житлових масивів залишилися без води: список
Фото: у Києві прорвало водопровід: ряд житлових масивів залишилися без води (facebook.com/vodokanal)
У Києві на Великій Окружній дорозі сталося пошкодження водопроводу. Ряд житлових районів столиці залишилися без води, організовано її підвезення автоцистернами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У КМДА зазначили, що в результаті аварії знижений тиск у водопровідних мережах в наступних житлових масивах:
- Микільська Борщагівка;
- Південна Борщагівка;
- Теремки-1;
- Теремки-2;
- Феофанія;
- Голосієво;
- Батиєва Гора;
- Залізничний масив;
- Олександрівська Слобідка;
- Солом'янський;
- Первомайський масив;
- Чоколівка;
- Відрадний.
Для забезпечення жителів цих районів питною водою чергують автоцистерни. Вони знаходитимуться за адресами:
- вулиця Зодчих, 60, 60-А;
- вулиця Якуба Коласа, 14;
- Бульвар Кольцова, 17;
- вулиця Гната Юри, 1/11;
- вулиця. Яблунева, 11 (Софіївська Борщагівка).
"Аварійні бригади "Київводоканалу" працюють у цілодобовому режимі з ліквідації пошкодження", - додали в КМДА.