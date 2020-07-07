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МВС створює базу даних кишенькових злодіїв і автомобільних злодіїв

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 18:02
МВС створює базу даних кишенькових злодіїв і автомобільних злодіїв
Фото: Антон Геращенко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлия Струк

Геращенко заявив, що провину таких осіб будуть доводити, використовуючи технології

Міністерство внутрішніх справ створює базу даних кишенькових злодіїв і автомобільних злодіїв. Їх вину будуть доводити, використовуючи технології.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час брифінгу.

"Ми зараз створюємо базу даних тих осіб, які підозрюються у постійних злочинах, пов'язаних з крадіжками з авто, крадіжками особистого майна - це поширена історія, коли в ресторанах підсаджуються і залазять у кишені інших. Ми будемо, використовуючи технології, таких затримувати, висувати звинувачення і доводити їх провину", - анонсував заступник міністра.

До слова, у квітні 2019 року начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявляв, що в столиці зафіксували різке скорочення числа викрадень автомобілів.

Нагадаємо, Геращенко також запропонував бізнесу об'єднати системи відеоспостереження для більш оперативної реакції на злочини; в Україні налічується 5 млн камер, які належать приватним організаціям.

Як писало РБК-Україна, Міністерство внутрішніх справ пропонує карати за незаконне використання даних з камер спостереження і зараз розробляє відповідний проект закону.

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