Громадський транспорт у Києві змінить роботу на День незалежності: список маршрутів
Протягом 23 та 24 серпня у Києві внесуть зміни в роботу маршрутів громадського транспорту. У місті відбуватимуться святкування до Дня прапора та Дня незалежності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київпастранс".
23 серпня
Протягом дня можливе тимчасове призупинення руху:
- автобусів маршрутів №№ 24, 62;
- тролейбусів маршрутів №№ 6, 16, 18.
У разі необхідності, рух маршрутів буде організовано:
автобус № 24 на ділянках:
- від Національного музею історії України у II світовій війні до Європейської площі;
- від залізничного вокзалу "Центральний" до станції метрополітену "Площа Льва Толстого");
автобус № 62 від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";
автобус № 114 на ділянках:
- від вул. Милославської до Європейської площі;
- від залізничного вокзалу"Центральний" до станції метрополітену "Площа Льва Толстого";
тролейбус № 6 від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська";
тролейбуси №№ 16, 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
24 серпня
З початку руху до закінчення заходів (орієнтовно до 12:30) можливе тимчасове призупинення руху:
- автобусів маршрутів №№ 2, 5, 7, 14, 20, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 500;
- тролейбусів маршрутів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40;
- трамваїв маршрутів №№ 12, 14, 15, 16, 18, 19.
У разі необхідності, рух маршрутів буде організовано:
- автобус № 5 в напрямку руху до залізничного вокзалу "Центральний" від вул. Ізюмської до вул. Володимиро-Либідської за діючим маршрутом, далі - вул. Казимира Малевича - вул. Короленківська - вул. Тарасівська - вул. Саксаганського - вул. Симона Петлюри - залізничний вокзал "Центральний";
- автобус № 20 від житлового масиву Корчувате до станції метро "Либідська";
- автобус № 24 від Національного музею історії України у II світовій війні до ст. м. "Арсенальна";
- автобус № 62 від Ботанічного саду до станції метро "Арсенальна";
- автобус № 69 від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської;
- автобус № 114 від вул. Милославської до станції метро "Почайна";
- автобус №115 від залізничного вокзалу "Дарниця" до станції метро "Либідська";
- автобус № 118 від станції метро "Чернігівська" до станції метро "Палац спорту";
- тролейбус № 3 від Залізничного масиву до залізничного вокзалу "Південний";
- тролейбуси №№ 5, 7, 8, 17 відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів до бульв. Т. Шевченка (до вул. Леонтовича);
- тролейбус № 9 від Міжнародного аеропорту "Київ" ім. І. Сікорського до залізничного вокзалу "Південний";
- тролейбус № 12 від станції метро "Васильківська" до станції метро "Либідська";
- тролейбус № 14 від Ботанічного саду до станції метро "Палац спорту";
- тролейбус № 40 від вул. Кадетський гай до вул. Волгоградської (Залізничний масив).